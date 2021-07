Et stykke igjen for flygigant

American Airlines, verdens største flyselskap målt i antall passasjerer, leverte en omsetning på 7,5 milliarder dollar i andre kvartal, ifølge selskapets kvartalsrapport som ble offentliggjort torsdag.

Til sammenligning leverte flyselskapet en omsetning på 1,6 milliarder dollar i samme kvartal i 2020, en periode som var preget av coronarelaterte reiserestriksjoner.

Resultat etter skatt endte på 19 millioner dollar, opp fra et underskudd på 2,1 milliarder dollar i andre kvartal foregående år.

– Vi har tatt en rekke skritt for å styrke vår virksomhet gjennom vår Green Flag Plan, og det vises i resultatene for andre kvartal, sier styreleder og administrerende direktør Doug Parker.

Selskapets Green Flag Plan handler om at 2021 skal bli året hvor det fokuseres på bedring av driften, etter et krevende 2020. Parker bruker motorsport som analogi, og sammenligner coronapandemien med et gult flagg, hvor «alle trenger å bremse og gå til pitstopp».

– Vi har omformet nettverket vårt, forenklet flåten vår og gjort kostnadsstrukturen mer effektiv, alt for å skape et flyselskap som vil overgå konkurrenter og levere for kundene.

Hittil i år har American Airlines-aksjen steget 34 prosent.