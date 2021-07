Der la flyselskapet frem et underskudd i driftsresultatet på 305 millioner euro – tilsvarende 3,2 milliarder kroner – i første kvartal av regnskapsåret 2022, ifølge TDN Direkt. I samme periode i fjor hadde selskapet et underskudd på 188 millioner euro.

Regnskapsåret til Ryanair varer fra 1. april til 31. mars.

Omsetningen ble 371 millioner euro i perioden, mot 125 millioner året før. Flyselskapets resultat før skatt kom inn på et underskudd på 325 millioner euro. I samme periode i fjor var det en nedgang på 210 millioner euro.

Resultatet etter skatt endte med et tap på 272 millioner euro, ned fra 185 millioner euro i samme periode i fjor.

For regnskapsåret 2022 venter Ryanair å fly 90 til 100 millioner passasjerer, mot tidligere guidet 80 til 120 millioner passasjerer. Visibiliteten er imidlertid nær null, og det er derfor fortsatt umulig å gi en "meningsfull guiding på nåværende tidspunkt", skriver selskapet i kvartalsrapporten.

Det sannsynlige resultatet for regnskapsåret 2022 er et sted mellom et lite tap og breakeven, heter det i rapporten.