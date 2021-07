Underskudd for Wizz Air

Det ungarske lavprisflyselskapet Wizz Air, som har Oljefondet på eiersiden, fikk et underliggende nettoresultat på minus 119 millioner euro for regnskapsmessig første kvartal som sluttet 30. juni, mot minus 57 millioner euro året før, ifølge selskapets kvartalsrapport onsdag.

Selskapet fikk en omsetning på 199 millioner euro, mot 91 millioner i tilsvarende periode året før. Driftsresultat før ned- og avskrivninger (EBITDA) endte på minus 18 millioner euro, mot 42 millioner i samme periode 2020.

Ansetter 600

Ettersom vaksinasjonen har tatt seg opp i Europa, ser nå flyselskapet behov for en videre vekst, og melder at det vil ansette mer enn 600 personer. Ambisjonen skal være at flyene skal nå flyvetid på 10 timer pr. dag, som er nært nivået på 12 timer pr. dag vi så før pandemien.

«I juli og august 2021 venter vi å operere henholdsvis 90 og 100 prosent av kapasiteten vår i 2019, noe som gjør Wizz Air til det første store europeiske flyselskapet som fullstendig gjenoppretter kapasiteten til før-pandeminivåer», skriver selskapet.