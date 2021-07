Porsche ut i verdensrommet – oppskyting i Norge

Sammen med HV Capital og bank gruppen Lombard Odier går Porsche SE inn med 75 millioner dollar i rakett start-upen Isar Aerospace. Selskapet henter totalt 165 millioner dollar i en emisjon som verdsetter start-upen til 550 millioner dollar, ifølge Financial Times.

«Vi er overbevist om at kostnadseffektiv og fleksibel tilgang til rommet, vil stå sentralt i utformingen av nye innovasjoner i tradisjonelle industrier, så vel som disruptive teknologier», sier Lutz Meschke, ansvarlig for investeringer i Porsche SE.

«En bil i dag er mer som en gadget eller iPhone. De blir mer programvaresentriske, slik at spørsmålet blir hvilke applikasjoner bilen din går på».

«En satellittkonstellasjon kan for eksempel fortelle deg hvorvidt det er parkeringsplass. Mulighetene rommet tilbyr er veldig, veldig store drivere for bilindustrien», la han til.

Konkurranse fra cowboyer og milliardærer

I mai ble Isar det første europeiske selskapet til å vinne en kontrakt fra en nasjonal europeisk romorganisasjon, da de fikk kontrakt fra de tyske myndighetene, som innebar utsendelsen av to satellitter i bane.

Start-upen skal konkurrere med Elon Musks SpaceX og Jeff Bezos’ Blue Origin med å tilby lavkostnads oppskytninger av satellitter i lav jordbane. I motsetningen til de to førstnevnte sikter imidlertid ikke Isar på Mars eller store satellitter.

Videre, går forretningsideen ut på å tilby rask tilgang til rommet med mindre satellitter, som kan skytes opp hyppigere.

Stivere pris

Isar tar sikte på en oppskytningspris på 10.000 dollar pr. kilogram for selskapets raketter, som er betydelig høyere enn Elon Musks SpaceX. Porsche forblir dyrere enn amerikanerne, også i rommet.

Imidlertid skal gjennomsnittskostnadene for europeiske oppskytninger ligge på mer enn 40.000 dollar pr. kilogram for mindre satellitter, ifølge Daniel Metzler, én av Isars tre grunnleggere. De to andre grunnleggerne er Josef Fleischmann og Markus Brandl.

Isar ønsker å drive kostnadene ned, etter hvert som produksjonsprosessen modnes og de får tildelt flere kontrakter.

Langt race; Andøya først

Porsches investering signaliserer en realisasjon over at rommet kommer til å være med å transformere tradisjonelle industrier, som bilsektoren, ifølge Meschke.

Til nå har Isar imidlertid ikke sendt en eneste rakett ut i rommet. Selskapet startet produksjon av deres såkalte Spectrum-rakett i år, og skal i løpet av nær tid begynne testing i Sverige.

Raketten til Isar skal ha nyttelastkapasitet på opptil ett tonn, og skal kunne bære flere satellitter.

Jomfruturen er planlagt sommeren 2022 med oppskyting fra Andøya i Norge. Nærings- og fiskeridepartementet eier 90 prosent av Andøya Space, som tilbyr utskytningsramper. Kongsberg Defence & Aerospace eier de resterende 10 prosentene. I fjor bevilget regjeringen 365 millioner kroner til selskapet.