Norwegian innfører 24-timers åpent kjøp av billetter

Norwegian øker fleksibiliteten ved kjøp av flybilletter, og innfører 24-timers åpent kjøp for alle billettyper. Ordningen gjelder fra og med tirsdag 3. august.

– Det siste året har vist oss at situasjonen for reisende raskt kan endre seg, sier Christoffer Sundby, konserndirektør for marked, salg og kundeservice i Norwegian, i en melding.

Lavprisselskapet opererer med billetter i tre ulike kategorier, LowFare, LowFare+ og Flex. Det er varierende regler og vilkår etter hvilken billett man velger å kjøpe.

Som standard blir det nå 24-timers åpent kjøp på alle billettyper ved kjøp av reiser med avreise mer enn 24 timer frem i tid. Det betyr at kundene får full refusjon om de skulle velge å kansellere sin reise innen det er gått 24 timer etter at billetten ble kjøpt.