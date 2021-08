Nesten dobbelt så mange fløy med Norwegian

Norwegian Air Shuttle fraktet 695.830 passasjerer i juli i år, opplyses det i en børsmelding.

Sammenlignet med samme periode i fjor tilsvarer det et oppgang på 95 prosent fra 356.093 passasjerer.

Den totale passasjertrafikken (RPK) vokste med 124 prosent, mens den totale kapasiteten (ASK) ble styrket 104 prosent.

Kabinfaktoren var opp 7 prosentpoeng til 74,4 prosent.

Yielden (inntekten per flydde setekilometer) var på 58 øre i juli, ned 35 prosent fra 90 øre i samme periode året før. Inntektene per tilgjengelige setekilometer (RASK) var 43 øre, ned 29 prosent fra 61 øre i juli 2020.

Optimisme

– I juli mottok vi det høyeste antallet billettbestillinger siden samfunnet stengte ned i mars i fjor. Kundene har vært bevisste på at reiseopplevelsen har kunnet bli noe annerledes, og de har vært godt forberedt på regler og krav ved både inn- og utreise, sier Norwegian-sjef Geir Karlsen i en kommentar.

Han er glad for at bookingtallene går oppover igjen, og påpeker at det er godt å se at mange kolleger som har vært permitterte nå er tilbake i jobb.

– Selv om pandemien langt fra er over, kjenner vi på en optimisme som føles bra etter en lang tid med usikkerhet, sier Karlsen.

Norwegian hadde i juli 33 fly i drift, og gjennomførte 99,8 prosent av de planlagte flyvningene.