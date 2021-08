Lufthansa halverer underskuddet

Det tyske flyselskapet Lufthansa slapp torsdag tallene for andre kvartal. For første gang siden utbruddet av koronaviruset kan selskapet rapportere om positive kontantstrømmer. I løpet av 2021s andre kvartal hadde selskapet 340 millioner euro i positive kontantstrømmer. Det er en kraftig oppgang fra -1.1 milliarder euro for samme kvartal i fjor.

– I den nåværende fasen av gjenoppliving av virksomheten har vi klart å stoppe strømmen av kontanter ut, og genererer positive kontantstrømmer for første gang siden pandemiens start, sier adm. direktør Carsten Spohr.

Underskuddet på driftsresultatet ble også kraftig redusert. Fjorårets andre kvartal resulterte i negative 1,6 milliarder euro. I andre kvartal i år ble underskuddet nesten halvert til «bare» minus 952 millioner.

Lufthansa la i juni frem planer for hvordan de igjen skulle bli lønnsomme. Selskapet satser på færre ansatte og færre fly enn før pandemien. Flyflåten skal bli 20 prosent mindre, og det skal kuttes 1,8 milliarder euro i personalkostnader. Selskapet forventer stor etterspørsel etter turistdestinasjoner, og en tilbakekomst av forretningsreiser i løpet av andre halvdel av 2021.

I løpet av andre kvartal hadde flyselskapet 7 millioner passasjerer – 19 prosent av passasjertallet i 2019. Andelen steg imidlertid i løpet av kvartalet, og lå på 40 prosent av pre-pandeminivåene ved utgangen av juni.

Underskuddet på bunnlinjen ble også redusert til halvparten av underskuddet på 1,1 milliarder euro i andre kvartal 2020. I år endte bunnlinjen på negative 756 millioner euro.