Airbus kan tvinges til å si opp 1.000 ansatte

Oppsigelsene kan komme dersom datterselskapet Premium Aerotec ikke skilles ut fra resten av selskapet, som et ledd i en plan for å kutte kostnadene, sier en kilde til Reuters. Airbus ser for seg at 1.000 av de 2.500 ansatte ved anleggene kan miste jobben dersom den europeiske flyprodusenten fortsetter å ha en integrert produksjon av smådelene.

Premium Aerotec lager komponenter for både kommersielle og militære fly. Produksjonsanleggene ligger ved Augsburg og Varel, nær Bremen.

Det var i april de ansatte ble orientert om planene for å kutte kostnadene. Premium Aerotec vil da skilles ut fra selskapet, og deler av produksjonen vil overføres til andre av Airbus sine produksjonsanlegg. Resten av produksjonen vil overføres til en ny virksomhet, som skal spesialisere seg på små masseproduserte «detaljdeler», og vil skilles ut av selskapet.

Aerotec har gått med underskudd i flere år. Airbus tror at underskuddet kan bedres under nye eiere, ved at det da kan produsere deler for Airbus og konkurrenter. I tillegg kan Aerotec få inn kunder fra andre steder enn flyindustrien. I følge Airbus sine kalkulasjoner, er datterselskapet 25 til 30 prosent dyrere enn andre tilbydere.