Norse skyver på oppstarten

– I likhet med det norrøne folket som reiste og utforsket verden med sine toppmoderne langskip, vil Norse Atlantic Airways gi folk muligheten til å utforske andre kontinenter ved å tilby rimelige flyreiser med moderne og mer miljøvennlige Boeing 787 Dreamlinere, sier toppsjef Bjørn Tore Larsen i en melding.

WHITE AND BLUE: Norse-sjef Bjørn Tore Larsen viser frem utseende på flyene sine. Foto: Iván Kverme

De 15 Dreamlinerne vil være hvite med blå logo og blå hale.

I samme melding går det frem at den første flighten over Atlanteren, som opprinnelig skulle gjøres i desember i år, skyves til slutten av første kvartal. Det er coronaviruset som gjør at Norse ser seg nødt til å holde igjen flyene til 2022.

– Eller andre kvartal i 2022, sier Larsen i en pressekonferanse.

To klasser

– Slik vi vurderer det nå, regner vi med at alle våre 15 Dreamlinere vil frakte kunder mellom Europa og USA neste sommer. Vi starter billettsalget omtrent tre måneder før første flytur, og skal tilby spennende destinasjoner som ikke bare er attraktive for de reisende, sier Larsen.

Flyene er ikke bare gode for økonomien, men også for komforten, sier Larsen, om Dreamliner-flåten på 15 fly.

– Vi vil ha to klasser: Premium og økonomi-klasse, sier Larsen.

– Totalt har vi rundt 5.000 seter, så hver dag kan vi selge rundt 10.000 billetter, fortsetter han.

I pressemelding står det at alle ansatte vil ha faste stillinger i flyselskapet. Derfor er «selskapet opptatt av å tilrettelegge for et konstruktivt og godt forhold mellom arbeidsgiver og ansatte, og har inngått en avtale med den største amerikanske fagforeningen for kabinpersonale, AFA.»

Etter planen vil Norse vil ha om lag 1.600 ansatte innen sommeren 2022.

Europa til USA

Det første flyet vil hete Rae, som er en nasjonalpark i Arendal. De resterende 14 flyene vil få navn fra andre nasjonalparker.

– Vi mener det er behov for et nytt og innovativt flyselskap som betjener det interkontinentale lavprismarkedet med moderne, mer miljøvennlige og drivstoffeffektive fly når verden gradvis gjenåpnes. Vi er i rute til oppstart og de første flygningene vil ta av når de globale reiserestriksjonene oppheves og etterspørselen etter transatlantisk reiser er tilbake, sier Larsen.

Norse vil i første omgang fly fra Oslo, London og Paris til New York, Florida og Los Angeles.

I Paretos analyse av Norse legger de til grunn 12 fly, med en kabinfaktor på 70 prosent i analysen. Det gir 1,4 millioner passasjerer på 2023-estimater. Pareto forutsetter også en EBITDA på seks millioner dollar pr. fly, som tilsvarer 72 millioner dollar for alle 12 flyene.

Hvordan kalkylen ser ut med 15 fly er ikke oppdatert fra Paretos side, men med et kursmål på 30 kroner ser meglerhuset stor oppside i Norse-aksjen.