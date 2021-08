Norwegian gjenopptar flyvninger

Norwegian gjenåpner direkterutene til Malaga og Alicante fra Torp Sandefjord Lufthavn, ifølge en melding fra flyselskapet.

– Vi gleder oss til å ønske kundene våre velkommen om bord på Torp Sandefjord lufthavn igjen. Det er nå ti år siden vi begynte flyvninger derfra, og flyplassen har i disse årene vært viktig for Norwegian - og ikke minst for passasjerene våre i denne delen av landet, sier Magnus Thome Maursund, direktør for ruteutvikling i Norwegian.

Lavprisselskapet vil ha to ukentlige avganger til Malaga og ukentlige avganger til Alicante fra Torp. Billettene som legges ut for salg vil ha en pris som starter på 399 kroner, og de første flyvningene er satt opp 27. og 28. mars 2022.

I takt med den trinnvise åpningen av samfunnet har også flytrafikken økt gradvis, og i juli hadde Norwegian det høyeste antall passasjerer siden før pandemien brøt ut.