Norge: 136 ruter (20 innenriksruter og 116 internasjonale ruter)

Danmark: 54 ruter (1 innenriksrute og 53 internasjonale ruter)

Sverige: 53 ruter (4 innenriksruter og 49 internasjonale ruter)

Finland: 26 ruter (2 innenriksruter og 24 internasjonale ruter)

At ruter fordelt på markeder ikke blir 259 ruter når de legges sammen skyldes at enkelte ruter er oppført i to markeder. For eksempel er ruten mellom Oslo og København inkludert for både Norge og Danmark.