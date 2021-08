Skal selge opptil en fjerdedel av andelen i Lufthansa

Den tyske staten planlegger å selge opptil 25 prosent av sin andel i Lufthansa i løpet av de kommende ukene. Nedsalget kommer etter en positiv utvikling i aksjen det senere tiden, skriver Reuters.

Like etter kunngjøringen falt Lufthansa-aksjen nesten 5 prosent, og er i skrivende stund ned 4 prosent.

Den tyske staten eier 20 prosent av selskapet, som ble anskaffet da staten måtte redde flyselskapet ettersom hele flybransjen slet i skyggen av corona. Tyskland betalte 300 millioner euro for andelen, som var en del av redningspakken for Lufthansa.

Til sammen mottok Lufthansa 6 milliarder euro i coronastøtte. Myndighetene har hele tiden vært klare på at de skal selge hele andelen, som for tiden er verdt over 1 milliard euro, innen utgangen av 2023, skriver Reuters.

Lufthansa planlegger også å utstede nye aksjer, mest sannsynlig før parlamentsvalget 26. september, for å hente 5,5 milliarder euro som kan brukes til å tilbakebetale coronastøtte.