Satser på tre utenlandsruter i slutten av august

Flyr leverte et resultat før skatt på minus 64 millioner kroner i andre kvartal og har så langt i år tapt 87 millioner kroner. Selskapet har ingen inntekter ettersom det fortsatt er i oppstartsfasen.

Kostnadene i kvartalet var hovedsakelig knyttet til etableringen og forberedelsene til den kommersielle lanseringen.

I løpet av kvartalet har Flyr hentet 600 millioner kroner og det har bygget opp organisasjonen og den teknologiske infrastrukturen. Selskapet gjennomførte også sin første flytur i kvartalet, fra Oslo til Tromsø den 30. juni.

Egenkapitalen ved utgangen av kvartalet var på 513 millioner kroner, tilsvarende en egenkapitaldekning på 68,4 prosent. Den langsiktige gjelden var på 161,2 millioner kroner, som er knyttet til fly og leiekontrakter.

Flyselskapet opererer for tiden tre fly på innenlandske ruter i Norge, og vil starte flyreiser fra Oslo til Alicante, Malaga og Nice 21. august. Et ekstra fly er planlagt å bli tatt i bruk i løpet av tredje kvartal, og ytterligere to til fire fly vil bli tatt i bruk innen utgangen av året.

