Nytt milliardtap

SAS legger onsdag morgen frem regnskapet for tredje kvartal, mai til juli, i sitt avvikende regnskapsår. Et regnskap som fortsatt er preget av mørkerød farge.

Driftsinntektene ble 3.982 millioner svenske kroner i kvartalet, som er opp fra 2.507 millioner svenske kroner i samme periode i fjor. Underskuddet endte på 1.355 millioner svenske kroner, som er en reduksjon fra 2.365 millioner svenske kroner i samme periode i fjor.

Kontantstrømmen fra den løpende driften ble snudd fra minus 961 millioner svenske kroner i tredje kvartal i fjor til pluss 545 millioner svenske kroner i samme periode i år.

Fortsatt skyer på himmelen

Men selv om tapene er redusert og kontantstrømmen er i pluss, ser den ferske konsernsjefen Anko van der Werff nok av skyer på himmelen.

– Vi noterte oppmuntrende tegn under sommersesongen på en gradvis økende etterspørsel. Vaksinasjonsgraden øker også, men store utfordringer finnes fortsatt fremover når antall nye tilfeller av delta-varianten øker og forsinker gjeninnhentingen. De innførte reiserestriksjonene gjelder ennå og fortsetter å påvirke etterspørselen etter flyreiser negativt, sier konsernsjefen i en kommentar til sin første kvartalsrapport etter at han begynte i selskapet i sommer.

SAS økte i løpet av tredje kvartal kapasiteten med 94 prosent fra kvartalet før, mens antallet passasjerer steg 144 prosent, slik at kabinfaktoren lettet nesten 23 prosentpoeng og endte på 52 prosent.

Kontantbeholdningen intakt

Ifølge van der Werff fortsetter arbeidet med å sikre likviditeten, og ved utgangen av kvartalet hadde SAS en kontantbeholdning på 4,4 milliarder svenske kroner, uendret fra kvartalet før.

Selskapet undertegnet i løpet av tredje kvartal en avtale om kredittramme med hovedeierne (den danske og svenske staten), som gir tilgang til ytterligere 3 milliarder svenske kroner ved behov. Kredittfasiliteten kan brukes frem til utgangen av 2022.

Fortsetter gjør også kostnadskuttene i form av lavere personalkostnader og effektivisering av virksomheten. Driftskostnader var ifølge van der Werff under sterk kontroll i løpet av kvartalet, og landet på 4,9 milliarder svenske kroner. Det var ned fra 5,2 milliarder i tredje kvartal 2020.

– Usikkerheten rundt coronapandemien er likevel langt fra over. Innsatsen for å forvandle hele virksomheten må fortsette å kompensere for den lavere etterspørselen med lavere kostnader, understreker konsernsjefen.

Rapporten her.

SAS (Mill. SEK) 3. kv./21 3. kv./20 Driftsinntekter 3.982 2.507 Driftsresultat (EBIT) (876) (2.729) Resultat før skatt (1.358) (2.071) Resultat etter skatt (1.355) (2.365)