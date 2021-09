SEB løfter kursmålet for Norwegian

SEB har høynet kursmålet for Norwegian-aksjen fra 16 kroner til 18 kroner, og samtidig gjentatt en kjøpsanbefaling, ifølge TDN Direkt.

Oppjusteringen kommer etter Norwegians kvartalstall tirsdag.

Norwegian-aksjen handles nå til nær 10 kroner.

Meglerhuset mener Norwegians case forblir intakt etter rapporten – men peker på at rapporten viste en bedre balanse enn ventet, ifølge nyhetstjenesten.

Videre mener meglerhuset at Norwegian er i en relativt god posisjon til å dra nytte av gjeninnhentingen i passasjertrafikken, takket være en kostnadsfordel og renere balanse.

Norwegian-sjef Geir Karlsen lovet tirsdag at pengebrenningen er et tilbakelagt kapittel. Han sa også at han forventer at Norwegian ender året med en relativt lav cash burn, og at selskapet vil ha en komfortabel posisjon når det skal konkurrere inn mot høysesongen neste år.

«Gitt det høye antallet nye aksjer utstedt til gamle kreditorer kan det komme ytterligere press på aksjekursen. Men hvis selskapet uansett leverer på trafikkinnhentingen, tror vi verdivurderingen burde begynne å reflektere oppsidepotensialet som eksisterer sammenlignet med peers», skriver SEB i sin analyse, ifølge TDN Direkt.