Solgte Norwegian-aksjer for 883 millioner

Onsdag ettermiddag kom meldingen om at ABG Sundal Collier og DNB Markets var hentet inn for å selge opptil 94,96 millioner aksjer i Norwegian på vegne av såkalte "strukturerte kreditorer" i selskapet. Aksjeposten representerer 11,84 prosent av aksjekapitalen i Norwegian.

Nå er det klart at salget ble gjennomført til en snittkurs på 9,3 kroner gjennom en akselerert bokbyggingsprosess, hvilket betyr at det ble solgt aksjer for litt over 883,1 millioner kroner.

Onsdag sluttet Norwegian-aksjen på 9,83 kroner etter en kursoppgang på 2,9 prosent.