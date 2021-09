Bedring for Raynair og Wizz Air

Det er bedring for flyselskapene rundt om i verden ettersom verden åpner stadig mer, og nå har ytterligere to selskaper presentert trafikktall for august.

Ryanair Group fraktet 11,1 millioner passasjerer i august – opp fra 7 millioner i august 2020, melder selskapet torsdag.

Videre opererte Ryanair over 71.000 flyvninger i august, med en kabinfaktor på 82 prosent.

Wizz Air fløy like under 3,6 millioner passasjerer i august med en kabinfaktor på 84 prosent.

Det opplyses i en melding fra selskapet torsdag.

Den 12 måneders rullerende passasjertrafikken er minus 44,6 prosent i august, mens 12 måneders rullerende kapasitet var på minus 32,6 prosent for august.