Romfartøyet VSS Unity hadde med seg Virgin Galactics eier, milliardæren Richard Branson, da det i juli ble skutt opp i ørkenen i New Mexico og nådde en høyde på 89 kilometer.

FAA sier at fartøyet ikke får fly igjen før årsaken til uhellet er avklart, og det er fastslått at det ikke innebar noen fare for publikum, sier FAA.