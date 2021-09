Filippinenes største flyselskap søker konkursbeskyttelse

Filippinenes største flyselskap har inngått en rekke avtaler for å kvitte seg med 2 milliarder dollar i gjeld.

Philippine Airlines forsikrer passasjerene om at selskapets operasjoner ikke skal stanse, og at håpet er at antallet flyvninger gradvis økes når reisevirksomheten tar seg opp igjen etter pandemien.

Philippine Airlines ble grunnlagt i 1941 og er Asias første og eldste flyselskap. Det har for tiden en flåte på 95 fly.