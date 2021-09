Flyr med ulykkesfly igjen

I mars 2019 omkom 157 mennesker da en flymaskin fra Ethiopian Airlines styrtet kort tid etter avgang fra den internasjonale flyplassen i Addis Ababa.

Flyet var av typen Boeing 737 MAX 8, og ulykken var den andre på kort tid med denne modellen.

Bare fire måneder tidligere hadde en maskin fra indonesiske Lion Air styrtet og tatt med seg 189 mennesker i døden.

Parkert

De to ulykkene førte til at 737 MAX-modeller over hele verden ble satt på bakken mellom mars 2019 til november 2020.

Til sammen 387 maskiner tilhørende 59 flyselskaper som gjennomførte mellom 8.000 og 9.000 flygninger i uken ble parkert.

Det påførte luftfartsindustrien milliarder i tapte inntekter og Boeing et enormt underskudd. Flyprodusenten har også betalt et forelegg på 2,5 milliarder dollar til amerikanske myndigheter og inngikk nylig et utenomrettslig hemmelig forlik med Ethiopian Airlines.

Etterforskninger har konkludert med flymaskinene stupte ukontrollert mot bakken på grunn av programinnstillinger som pilotene ikke klarte å overstyre.

Tilbake i luften

Etter halvannet år med videreutvikling og oppdatering av programvaren om bord i flymaskinene, samt bedre opplæring av piloter, er MAX-modellen nå på vingene igjen.

Men Ethiopian Airlines, som er Afrikas største flyselskap, har kviet seg for å ta i bruk flymodellen, selv om den ansees som sikker.

Men nå, i et intervju med Bloomberg, sier flyselskapets toppsjef Tewolde GebreMariam, at de vil ta i bruk MAX-maskinene igjen.

– Mitt anslag er at det vil skje ved utgangen av dette året eller i begynnelsen av neste år. I januar vil vi fly maskinene igjen, sier GebreMariam.

Han opplyser at han nå er overbevist om at flymodellen er sikker igjen.