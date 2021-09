Kraftig passasjervekst for Norwegian

Norwegian Air Shuttle fraktet 790.220 passasjerer i august i år, opplyses det i en børsmelding.

Sammenlignet med samme periode i fjor tilsvarer det et oppgang på 152 prosent fra 313.316 passasjerer.

Den totale passasjertrafikken (RPK) vokste med 168 prosent, mens den totale kapasiteten (ASK) ble styrket 129 prosent.

Kabinfaktoren var opp 10 prosentpoeng til 72,6 prosent.

Yielden (inntekten per flydde setekilometer) var på 53 øre i august, ned 37 prosent fra 84 øre i samme periode året før. Inntektene per tilgjengelige setekilometer (RASK) var 38 øre, ned 27 prosent fra 52 øre i august 2020.

Utvider rutetilbudet

Norwegian påpeker i meldingen at antall bestillinger av flyreiser fremover også øker, i takt med at flyselskapets rutetilbud stadig utvides, at flere blir fullvaksinerte og fordi EU-/EØS-land aksepterer coronasertifikat ved grensepassering.

– Alle som jobber i Norwegian gleder seg over den positive utviklingen. Dette har vi jobbet hardt for, og vi skal fortsette å levere gode kundeopplevelser samtidig som vi arbeider for å drive så effektivt som mulig, sier Norwegian-sjef Geir Karlsen i en kommentar.

Norwegian har nå åpnet nye ruter til destinasjoner i Europa.

– Vi har gjenåpnet flere ruter som har vært fryst siden pandemien startet. Det er nå mulig igjen å reise til flere byer i Europa, som Pisa, Edinburgh, München, Praha og Wien. Vi vet at pandemien fortsatt kan påvirke folks mulighet til å reise, men den positive trenden fortsetter og vi tilpasser oss utviklingen kontinuerlig, sier Karlsen.