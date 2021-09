Ryanair avlyste kjempeordre etter uenighet

Det irske lavprisflyselskapet klarte ikke å komme til enighet med den amerikanske flyprodusenten om en større ny ordre på Boeing 737 på grunn av uenighet rundt pris.

Ryanair er fra før av den største kjøperen av 737 MAX-fly i Europa, med en ordre inne på 210 fly med 197 seter. Den nye ordren skulle gjelde for opptil 250 fly av typen MAX 10 med 230 seter – med levering fra og med 2025, skriver Reuters.

En større ordre fra Ryanair ville gitt Boeing og deres flytype MAX en oppsving, etter at deres 737 Max-fly ble satt på bakken i 20 måneder, frem til november i fjor, etter to fatale ulykker på relativt kort tid.

GOD KUNDE: Konsernsjef Michael O'Leary og Ryanair har vært gode kunder for Boeing, frem til nå. Foto: BLoomberg

– Større optimister enn oss

– Vi er skuffet over at vi ikke kunne komme til enighet. Boeing har et mer optimistisk syn på flypriser enn det vi har, og vi har en merittliste med å ikke betale høye priser for fly, sier Ryanair-sjef Michael O'Leary i en uttalelse.

O'Leary, som er en av Boeings beste kunder, påpeker i uttalelsen at flere andre Boeing-kunder har inngått avtaler med rivalen Airbus, selv om iren gjentatte ganger de seneste årene sagt at det er små muligheter for en avtale med dem på grunn av deres store ordrereserve.

I bransjen er det likevel forventet at Ryanair til slutt vil inngå en avtale med den amerikanske flyprodusenten, selv om hvordan og for hva vil være avhengig av hvordan pandemien utvikler seg. Ifølge Reuters er det ventet at Ryanair satser på at Boeing vil banke på døren med et bedre tilbud, ettersom at 737 Max-flyene skal ha blitt solgt for spottpris bare for et halvt år siden.

Det er likevel ikke alle som er overbeviste om at det vil skje, ettersom at Boeing har mottatt flere store ordre de seneste månedene på 737 Max-flyene, blant annet et på 150 fly fra det amerikanske flyselskapet United Airlines. Dette har gjort at flere analytikere tror det kan ha gitt flyprodusenten nok selvtillit til tegne en linje i sanden for hvor langt de vil strekke seg.