Avviser oppkjøp – henter milliarder

Lavprisselskapet EasyJet at det vil hente inn 1,2 milliarder pund tilsvarende om lag 14,4 milliarder kroner gjennom en fortrinnsrettsemisjon. Pengene skal benyttes til gjenoppbygging av selskapet etter pandemien.

– Kapitalinnhentingen som annonseres i dag styrker balansen og gjør det mulig å akselerere post-covid innhentingen i tillegg til å posisjonere oss for videre vekst, sa adm. direktør Johan Lundgren i en kommentar.

Pengeinnhentingen kommer i kjølvannet av at selskapet har avvist et oppkjøpstilbud fra Wizz Air. EasyJet skriver i meldingen at styret vurderte tilbudet nøye, før det ble enstemmig vedtatt å avvist.

Styret mente nemlig at tilbudet, som hadde en liten gevinst for aksjonærene, undervurderte verdien på selskapet.

I forbindelse med emisjonen har selskapet også sikret en fireårig rullerende kredittfasilitet på 400 millioner dollar.