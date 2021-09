– Vi kan vente 2, 4, 6, 8, 10 år med å handle

På mandag meldte det irske lavprisselskapet at det ikke hadde kommet til enighet med den amerikanske flyprodusenten Boeing om en større ordre av nye Boeing 737, på grunn av uenighet om pris.

Den nye ordren gjaldt inntil 250 fly av typen MAX 10 med 230 seter – med levering fra og med 2025. Ordren hadde en prislapp på flere titalls milliarder dollar.

– Vi er skuffet over at vi ikke kunne komme til enighet. Boeing har et mer optimistisk syn på flypriser enn det vi har, og vi har en merittliste med å ikke betale høye priser for fly, sa Ryanair-sjef Michael O'Leary.

Ryanair-sjefen har i etterkant av at avtalen gikk i vasken gjort et lengre intervju med Reuters der han bedyrer at flyselskapet har svært god tid når det kommer til flykjøp.

– Vi kaster ikke bort tid på disse MAX 10 -diskusjonene, og vi kan vente 2, 4, 6, 8, 10 år til vi kommer til neste krise, sier O´Leary.

Ryanair er allerede en svært god Boeing-kunde og har blant annet 210 MAX 8-200 i bestilling.

Uenighet om bedring

O´Leary mener at sammenbruddet skyldes uenighet rundt bedringen i coronasituasjonen. Han mener at Boeing tror krisen er over, mens Ryanair mener at den amerikanske produsenten har et stort behov for nye ordre.

– Boeing vil ha høyere priser, mens flere av kundene deres går over til Airbus, sier Ryanairsjefen til Reuters.

Boeing uttalte på mandag at det respekterer Ryanairs valg, men at det må ta egne fornuftige beslutninger.

O´Leary holder samtidig døren på gløtt for Boeing.

– Samtalene kan alltids tas opp igjen, men kun når Boeing innser at de må prissette mer konkurransedyktig.

Fra januar til juli solgte Boeing 525 enheter av 737 MAX, mens Airbus solgte 234 A320-fly.