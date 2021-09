Boeing tror på økt etterspørsel

Boeing har gjennomgått de langsiktige utsiktene og funnet ut at de er nødt til å heve prognosene. Ifølge flyprodusenten kommer innenlandske kommersielle flyreiser til å komme sterkere tilbake enn det som bransjen tidligere har fryktet.

500 flere fly

Boeing anslår at det vil bli levert 43.610 kommersielle jetfly i løpet av de neste 20 årene, til en verdi på 7,2 billioner dollar. Det er en økning på 500 fly fra det flyprodusenten estimerte for ett år siden, skriver Reuters.

På 10-årssikt venter Boeing at det blir levert 19.330 fly, en økning på nesten 1.000 fly fra fjorårets prognoser. Det er likevel 6 prosent lavere enn hva som ble anslått i 2019, men opp fra i fjor da man ventet en nedgang på 11 prosent.

Noe av oppgangen kommer av at det flybransjen forventer at klimautfordringer og pandemi vil fremskynde pensjonisttilværelsen for flere jetfly, noe som vil gi rom for nye fly i markedet.

Den amerikanske flyprodusenten, som har sitt hovedkvarter i Chicago, venter at innenlandsflyginger vil være på samme nivå som før krisen i 2022, etterfulgt av regional trafikk i 2023 og internasjonale reiser i 2024.

Estimatene for veksten i passasjertrafikken holdes uendret på 4 prosent.

Satser på fraktfly

Ifølge Reuters hever Boeing den årlige globale økonomiske veksten til 2,7 prosent, opp fra 2,5 prosent fra forrige prognose.

Det gjør de samtidig som de i løpet av det neste tiåret ser for seg at etterspørselen etter varer og tjenester i samtlige markeder de opererer i, fra fraktfly til jagerfly, vil stige til 9 billioner dollar – oppjustert fra 8,7 billioner for ett år siden.

Forsvars- og romprognosen ligger imidlertid stille på 2,6 billioner dollar.

Etterspørselen etter fraktfly økte under pandemien siden avsendere ble nødt til å søke etter alternativer til frakt med passasjerfly – da mange av sto på bakken. Dette har gjort at både Boeing og Airbus nå jobber med å utvikle nye fraktfly.