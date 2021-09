Konkurransetilsynet: Vil ha flere tiltak for flybransjen

I et høringssvar til Samferdselsdepartementet etterlyser Konkurransetilsynet at det bør vurderes lengre rullebaner på mindre flyplasser. Tilsynet mener det kan bidra til økt konkurranse om rutene som ikke er kommersielt lønnsomme, men hvor det offentlige kjøper et flyrutetilbud, såkalte FOT-ruter.

Samtidig advarer tilsynet mot støtte til de etablerte aktørene fremover, fordi det kan hindre at nye flyselskaper etablerer seg.

Frykter trafikknedgang

Tilsynet er bekymret for at dersom nedgangen i antall flypassasjerer fortsetter også etter pandemien, øker det sannsynligheten for at flere norske flyruter blir monopolruter med bare én aktør. Noe de frykter at vil gå utover passasjerene i form av høye billettpriser og et dårligere tilbud.

Flyruter med bare én aktør kan etter en politisk beslutning defineres som FOT-ruter og legges ut på anbud. FOT-ruter er ikke kommersielt lønnsomme og blir finansiert av staten. I dag trafikkeres så godt som alle FOT-rutene, med unntak av Røros-Oslo, av Widerøe.

Konkurransetilsynet mener derfor at det bør gjennomføres en gjennomgang av flyplass-strukturen og at det bør tas grep for å få flere selskaper med i anbudskonkurransene om disse flyrutene.

– En forlengelse av enkelte rullebaner vil kunne øke interessen for FOT-rutene. Forlengelse av rullebanene gjøre det mulig å benytte flere flytyper slik at flere selskaper av den grunn kan bli med i anbudskonkurransene. Dette kan være kostbart på kort sikt. Men økt konkurranse kan bidra til å holde nede billettprisene, samtidig som det offentlige kan spare store summer, sier seniorrådgiver i Konkurransetilsynet, Line Halvorsen Hamre.

Vil ha mer offentlig eierskap

Konkurransetilsynet mener det også bør vurderes om det offentlige i større grad bør eie infrastruktur og materiell på flyplassene. Tilsynet mener dette vil sikre at flere aktører har mulighet til å bli med i anbudskonkurransene.

Pandemien har også tvunget frem en omstilling hos selskapene som trafikkerer de store kommersielle rutene. Etablerte flyselskaper har måttet omstrukturere driften, nye selskaper har etablert seg og noen har trukket seg fra markedet.

Myndighetene må være varsomme med å gi økonomisk støtte til de etablerte aktørene ved fremtidige kriser Elisabeth Steckmest, Konkurransetilsynet

– Endringer og omstilling er bra for flypassasjerene, fordi det skaper nye tilbud som gjerne er bedre tilpasset den nye hverdagen. Konkurransetilsynet mener derfor det er avgjørende at nye selskaper som etablerer seg i flymarkedet får mulighet til å konkurrere på like vilkår som de etablerte selskapene. Dette innebærer at myndighetene må være varsomme med å gi økonomisk støtte til de etablerte aktørene også ved fremtidige kriser, sier seniorrådgiver i Konkurransetilsynet Elisabeth Steckmest.

Samferdselsdepartementet jobber nå med en stortingsmelding om en nasjonal luftfartsstrategi. Denne skal etter planen legges frem for Stortinget våren 2022. I en høring ber de nå om innspill til strategien, og departementet ønsket særlig innspill knyttet til utviklingen i luftfarten etter pandemien.