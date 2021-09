Veksten tar av for Ryanair

Med forbehold om at covid ikke utvikler seg i en negativ reting, hever Ryanair vekstprognosene for de neste fem årene til 50 prosent. Tidligere hadde lavprisflyselskapet estimert en vekst på 33 prosent de neste fem årene, opplyser selskapet i en pressmelding torsdag.

Det betyr at irene forventer å frakte 225 millioner passasjerer i året fra 2026. Opp fra 149 millioner som flyselskapet fraktet før pandemien. Den forrige prognosen estimerte rundt 200 millioner passasjerer i 2026.

SATSER: Michael O'Leary tror Ryanair vil komme styrket ut av pandemien sammenlignet med sine konkurrenter. Foto: Bloomberg

5.000 nye arbeidsplasser

– Bare Ryanair har brukt denne krisen til å bestille betydelig flere fly, for å utvide våre partnerskap og for å sikre lavere driftskostnader slik at vi kan gi enda lavere priser til våre kunder, sier Ryanair-sjef Michael O’Leary og fortsetter:

– På den måten kan vi sammen med våre partnere komme sterkt tilbake fra pandemien og levere høyere enn forventet vekst i både trafikk og sysselsetting de neste fem årene.

Ifølge O’Leary forventer Ryanair å skape over 5.000 nye arbeidsplasser for piloter, kabinpersonalet og ingeniører i løpet av de neste fem årene

I løpet av de neste fem årene vil Ryanair motta 210 Boeing 737 Gamechanger-fly. Ifølge Ryanair vil disse flyene levere industriens laveste kostnader og redusere utslipp.

– Med disse nye leveransene, åpner Ryanair ti nye baser over hele Europa i år mens vi samarbeider med flyplasspartnere for å hjelpe dem med å gjenopprette trafikk og jobber etter Covid, sier O’Leary.