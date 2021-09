Emirates på ansettelsestokt

Det Dubai-baserte flyselskapet Emirates sier de vil ansette 3.000 kabinansatte og 500 flyplassansatte de neste seks månedene for å dekke opp for den planlagte økningen i driften.

Da nyansatte skal være kundekontakter for Emirates, og vil være stasjonerte i Dubai.

VIL HA NORDMENN: – Vi vet at norske reisende synes det er hyggelig å møte på norske og norsktalende kabinansatte eller piloter på ruten til og fra Oslo, sier norgessjef Terje Grue i Emirates. Foto: Hilde Oreld

– Å ha base i Dubai er en spennende mulighet til å oppleve verden, og jeg er sikker på at det vil være mange norske søkere også denne gangen, sier Terje Grue, norgessjef i Emirates.

Kaller tilbake piloter

Emirates har gradvis åpnet driften av nettverket sitt igjen, i tråd med lettelser av reiserestriksjoner rundt om i verden. Den seneste måneden har flyselskapet kalt tilbake piloter, kabinansatte og andre ansatte som ble tatt ut av sine stillinger når pandemien tvang flyselskapet til en drastisk reduksjon i antall flyvninger i fjor.

For tiden opererer Emirates med 90 prosent av nettverket sammenlignet med før pandemien, og flyr til over 120 byer. Planen er å øke driften til 70 prosent av kapasiteten i løpet av 2021.

Emirates, som er sponsor av blant annet Real Madrid og Arsenal, har blitt hardt rammet av pandemien, men hadde en oppgang på 199 prosent i juli og august sammenlignet med samme periode i fjor. Men til tross for utfordringene i fjor, var Emirates likevel det største, internasjonale flyselskapet i 2020, ifølge IATA’s siste World Air Transport Statistics 2021.

Optimistisk flybransje

SKAPER ARBEIDSPLASSER: Ryanair-sjef Michael O'Leary. Foto: Bloomberg

Emirates er imidlertid ikke det eneste flyselskapet som har planer om å ansette for tiden. Tidligere torsdag kunngjorde Ryanair-sjef Michael O'Leary at de vil skape 5.000 nye arbeidsplasser for piloter, kabinpersonalet og ingeniører i løpet av de neste fem årene.

O'Learys kunngjøring kom sammen med at Ryanair økte estimatene sine, og forventer en passasjervekst på 50 prosent i løpet av de neste fem årene, sammenlignet med trafikken før pandemien. Noe som innebærer at irene ser for seg å frakte 225 millioner passasjerer årlige fra 2026.