– Prisene vil være betydelig høyere neste sommer

Torsdag sendte Ryanair ut en melding der det hever vekstutsiktene med 50 prosent for de neste fem årene, med forbehold om at smittesituasjonen ikke utvikler seg i negativ retning.

Det er en solid oppjustering fra det tidligere vekstmålet på 33 prosent.

I antall reisende tilsvarer det at irene vil frakte 225 millioner passasjerer i året fra 2026, opp fra 149 millioner før pandemien. Ryanair-sjefen Michael O´Leary er også imponert over eget selskap under pandemien.

– Bare Ryanair har brukt denne krisen til å bestille betydelig flere fly, for å utvide våre partnerskap og for å sikre lavere driftskostnader slik at vi kan gi enda lavere priser til våre kunder, sier O’Leary.

Prishopp

Til tross for antatt økt vekst de neste fem årene venter Ryanair et «ujevnt antall bestillinger» de kommende månedene, ifølge flysjefen.

Han mener det vil være noen perioder med ekstraordinær etterspørsel, som rundt skoleferier i oktober og rundt juletider, men at dagens priser generelt er lave.

De lave prisene vil derimot ikke vedvare og endre seg drastisk neste sommer, ifølge O´Leary.

– Prisene vil stige, spesielt rundt oktober og til jul, og jeg tror at de vil være betydelig høyere neste sommer siden kapasiteten er 20 prosent lavere i kortdistansemarkedet i hele Europa, sammenlignet med før pandemien, sier Ryanairsjefen til Reuters.