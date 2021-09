Ryanair tok av på børs

Ryanair-aksjen steg hele 8,3 prosent i London-handelen og 7,9 prosent i Dublin torsdag.

Lavprisflyselskapet ble belønnet med kursoppgang etter å ha hevet vekstutsiktene med 50 prosent for de neste fem årene, med et forbehold om at coronapandemien ikke utvikler seg i en negativ retning.

Tidligere har Ryanair øynet 33 prosents vekst de neste fem årene.

Oppjusteringen betyr at selskapet venter å frakte 225 millioner passasjerer årlig fra 2026, mot 149 millioner i året før pandemien.

Videre har Ryanair-sjef Michael O'Leary signalisert drastiske endringer i billettprisene. Han tror de vil stige i populære perioder, og at de vil ta helt av neste sommer.

– Prisene vil stige, spesielt rundt oktober og til jul, og jeg tror at de vil være betydelig høyere neste sommer, siden kapasiteten er 20 prosent lavere i kortdistansemarkedet i hele Europa, sammenlignet med før pandemien, sier Ryanair-sjefen til Reuters.

Ryanair-oppgangen smittet over på andre flyaksjer i Europa torsdag.

British Airways-eier IAG steg 3,9 prosent, EasyJet steg 7,2 prosent, mens Wizz Air steg 5,0 prosent. Lufthansa klatret 1,2 prosent.

Den europeiske samleindeksen Stoxx 600 var opp 0,4 prosent torsdag, mens underindeksen for reiselivs- og fritidsaksjer var opp 3,4 prosent.

– Det har vært en noe bedre dag for markedene i Europa etter en svak overlevering fra Asia , med noen fine oppganger i reise og fritid, som har fått et pusterom etter Ryanairs kunngjøring, sier sjefanalytiker Michael Hewson i CMC Markets UK til Reuters.

I Oslo steg SAS 2,6 prosent til 1,94 kroner, mens Flyr steg 0,5 prosent til 3,77 kroner.

Norwegian falt imidlertid 1,5 prosent til 9,16 kroner, og Norse Atlantic falt 2,1 prosent til 16,65 kroner.