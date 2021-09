Flytrafikken har begynt å ta seg opp igjen og USA åpner for første gang på 18 måneder grensene for vaksinerte utlendinger i slutten av november.

Leasingselskapene kjøper fly fra produsenter som Airbus og Boeing og leier dem ut til ulike flyselskaper. Mens flere flyselskaper har restrukturert, hentet inn frisk kapital og forsøkt å kvitte seg med fly, har enkelte leasingselskaper vært på handletur.

Før pandemien stod leasingselskapene for 40-45 prosent av flyleveransene, men andelen er langt høyere nå, ifølge industripioneren og milliardæren Steven Udvar-Hazy.

«Leasingselskapene er nå ansvarlig for 60 prosent av flyleveransene», sa Udvar-Hazy, som er styreleder i Air Lease Corp., under Airline Economics-konferansen i London, melder Reuters.

Styrelederen mener at leveranseandelen fører til at det er god balanse i markedet og at han aldri trodde at andelen ville komme over 50 prosent.

Får støtte fra AerCap

Den kommersielle direktøren i leasinggiganten AerCap, Peter Anderson, er enig i at sektoren nå har over halvparten av bestillingene.

«Når vi gikk inn i pandemien tenke vi "vil det noen gang komme over 50 prosent?" og vi har passert det nå», sier Anderson til Reuters. Han mener også at nivået er bærekraftig på sikt.

Udvar-Hazy påpekte at de 60 prosentene inkluderte salg og utleie, finansielle leieavtaler og operasjonelle leieavtaler. Han nevnte også at Airbus og Boeing var komfortable med «maktskiftet».