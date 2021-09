Skal selge fly for over 12.500 milliarder

Tirsdag rykket den amerikanske flyprodusenten Boeing ut og mente det ville være passasjervekst i Europa de neste 20 årene . For kort tid siden økte det også de langsiktige utsiktene og hevet leveringsprognosene med 1.000 fly, til 19.330, for de neste 10 årene.

Boeing har ikke bare tro på vekst i Europa og har torsdag styrket vekstutsiktene i Kina for de neste 20 årene. Det satser på rask pandemibedring og et oppsving for lavprisselskapene, ifølge en melding fra selskapet.

Flyprodusenten mener at kinesiske luftfartsselskaper vil trenge 8.700 nye fly frem til 2040, 1,2 prosent høyere enn det forrige anslaget på 8.600 fly fra i fjor. Det tilsvarer 1.470 milliarder dollar, cirka 12.683 milliarder kroner, basert på listepriser.

«Det er lovende muligheter for å ekspandere i langdistansemarkedet og i fraktmarkedet», sier Richard Wynne, Boeings direktør i Kina, i meldingen.

Behov for frakt

Wynne mener at det på lengre sikt er et stort potensial blant lavprisselskapene som vil etterspørre fly med èn midtgang.

Boeing anslår et behov for nærmere 6.500 nye fly med èn midtgang over de neste 20 årene, mens etterspørselen etter større fly i Kina, inkludert fraktfly, anslås til 1.850 fly. Det tilsvarer 20 prosent av leveringene.

Fraktmarkedet har blitt et lyspunkt for Boeing ettersom netthandelen, og det tilhørende fraktbehovet, har tatt av. På motsatt side har amerikanerne større utfordringer med salget av passasjerfly på grunn av problemene 737 MAX.