Ungarske Wizz Air har vokst seg store i Europa på billige billetter og hissige kampanjer for å kapre kunder fra konkurrentene. Selskapet prøvde seg også her hjemme under pandemien, men skrotet innenrikssatsningen i slutten av mai etter kort tid på det norske nettet.

Flyselskapets fokus fremover vil ikke bare ligge på priskrig og nye markeder, men også på organisk vekst.

«Fokuset vårt vil være på organisk vekst», sier logistikksjef Owain Jones til AirFinance Journal på torsdag, ifølge Reuters.

Nektet å kommentere rykter

Ryktene har også svirret rundt Wizz Air og en eventuell overtagelse av lavpriskonkurrenten easyJet. Det britiske flyselskapet uttalte tidlig i september at det hadde blitt kontaktet, men oppga ikke navnet på selskapet som var interessert.

Jones nektet å svare på om Wizz stod bak interessen for britene, men vedgår at selskapet er interessert i slots, altså adgang- og landingsrettigheter, på Gatwick, som er easyJets hovedbase.

Slots på Gatwick kan også være tilgjengelig på kort sikt ettersom British Airways har uttalt at det bil skrote korte flyvinger fra flyplassen.