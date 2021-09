Norwegian krangler om 400 millioner kroner

Norwegian er blitt varslet om at Miljødirektoratet vil ilegge et gebyr for manglende oppfyllelse av kvoteforpliktelser for 2020, i en tid da selskapet var under rekonstruksjon. I henhold til både norsk og irsk rekonstruktør var selskapet forhindret fra å innfri disse.

Norwegian skriver i en melding at selskapet ser seg nødt til å få en rettslig avklaring av spørsmålet. Gebyret er på nærmere 400 millioner kroner.

Da gebyret ble varslet var den norske rekonstruktøren, Håvard Wiker, i kontakt med både Miljødirektoratet og Regjeringsadvokaten. Her ble det anført at Norwegian var under rekonstruksjon og ikke hadde anledning til å gjøre opp for kvotene og at det kunne medføre straffeansvar for selskapet å gjøre dette. Dette har Norwegian innrettet seg etter.

– Vi er forberedt på å gjøre opp kvotene, men bestrider gebyret og ser at det er nødvendig med en rettslig avklaring, sier Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian, i en melding.