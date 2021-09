To amerikanere står tiltalt for å ha stjålet 550.000 dollar fra flyselskaper ved å fremsette falske krav på tapt bagasje, viser rettsdokumenter ifølge Marketwatch.

Pernell Anthony Jones Jr. og Donmonick Martin skal ha fremsatt kravene etter 180 flyavganger fra og til Louis Armstrong International Airport i New Orleans – selv om de faktisk aldri hadde med seg bagasje.

Påtalemyndighetene mener at Jones i 2015 begynte å kjøpe flybilletter med falsk identifikasjon og forhåndsopplastede gavekort. Før avgang presenterte han den falske identifikasjonen på flyplassen, betalte innsjekkingsavgiften og fikk ut en bagasjelapp – men altså uten å sjekke inn noe.

Risikerer 20 års fengsel

Ved landing skal Jones ha fortalt flyselskapet at bagasjen var tapt og at den inneholdt verdier for over 3.500 dollar – den maksimale, lovfestede kompensasjonen. Kravet adresserte han til Martin, som fikk en sjekk på 3.500 dollar fra flyselskapet da bagasjen ikke dukket opp i løpet av en måned.

Blant de rammede flyselskapene er ifølge Marketwatch American Airlines, United Airlines, Jet Blue, Southwest Airlines og Alaska Airlines.

Jones risikerer opptil 20 års fengsel for den påståtte svindelen, Martin opptil fem år. De to skal møte i retten første gang henholdsvis 13. og 6. oktober.

2020-statistikk fra USAs transportdepartement viser at flyselskaper mistet kun 0,04 prosent av nesten 209 millioner håndterte kolli. De fleste ble sporet opp igjen, men bare 5 prosent av dem ble aldri funnet.