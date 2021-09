Forrige uke annonserte USA at det vil åpne grensene for fullvaksinerte reisende fra 33 land, som omfatter de fleste landene i Europa, samt Kina, India og Brasil.

Antall bookinger gikk i taket for flere av luftfartsaktørene kort tid etter avgjørelsen, og her hjemme hjalp det også på at det åpnet for fullt i helgen. Nordmenn har derfor begynt å booke flybilletter som gale.

En av de største operatørene i Europa, Lufthansa, har fått inn enormt mange bookinger etter at USA ga tommel opp for mer turisme.

Bookingnivåene for desember nådde nivåer som ikke har blitt sett siden før pandemien forrige uke, og billettene gikk unna som varmt hvetebrød fra Zürich og Frankfurt til New York og Miami.

Salget for alle de tre billettkategoriene, økonomi, business og førsteklasse, til USA var høyere i forrige uke, sammenlignet med fjoråret. Pågangen er såpass stor at Lufthansa vil sette inn ekstra fly for å kunne tilby tre daglige avganger til Miami fra november.

Tyskerne vurderer også flere avganger til New York, i tillegg til 55 ukentlige avganger fra de europeiske basene som allerede er planlagt til USA, for å møte etterspørselen før jul.

Oppsving

Sterkt billettsalg og en generelt mer positiv stemning i reiselivet har gitt resultater på børs for luftfartskjempene.

Blant de største aktørene i Europa har Lufthansa steget 4,22 prosent på Frankfurt-børsen den siste uken, mens IAG-gruppen er opp 10,93 prosent. Franskmennene kan skilte med en tosifret oppgang på 15,09 prosent i Air France KLM-aksjen.

De norske flyaksjene har også tatt av med Flyr-aksjen i spissen, som har steget nesten 24 prosent den siste uken.

– Vi tror hoveddriveren er gjenåpningen annonsert lørdag, sier Carnegie-analytiker Eirik Rafdal om den kraftige kursoppgangen i Flyr.

SAS annonserte også på mandag at det vil utvide antallet flyreiser fra Oslo og Stockholm til New York. Totalt vil flyselskapet fly 12 direkteruter til USA denne høsten og vinteren.

Flere av de amerikanske luftfartsselskapene har også dratt god nytte av reiselettelsene den siste uken. United Airlines topper kurslisten blant de store, med en oppgang på 7,16 prosent.

Kursutvikling europeiske flyselskaper Selskap Kursutvikling siste uke Kursutvikling siste mnd. Aeroflot 5,87% 1,75% Air France KLM 15,09% 16,57% EasyJet 4,91% −15,01% Flyr 23,85% 10,83% IAG 10,93% 11,94% Lufthansa 4,22% 3,21% Norse Atlantic 1,20% 12,29% Norwegian 13,61% 3,06% Ryanair −0,44% 3,11% SAS 3,07% −0,42% Wizz Air 1,95% 4,83%