Flyprodusent sikrer ny forsvarsavtale til over 200 mrd.

Amerikanske Boeing er blitt tildelt en oppfølgingskontrakt fra det amerikanske forsvarsdepartementet på inntil 23,8 milliarder dollar, tilsvarende 209 milliarder kroner, ifølge en melding fra selskapet.

Kontrakten omfatter servicetjenester for en flåte bestående av 275 C-17 Globemaster III transportfly over en tiårsperiode.

I henhold til avtalen skal Boeing levere servicetjenester innenfor ingeniørfeltet, feltsøtte, og materialhåndtering for flåten som administreres United States Air Force og åtte globale partnere.

Flyprodusenten vil også redusere kostnaden pr. flytime med den nye avtalen, som i første omgang er finansiert frem til september 2024.

Hever vekstmål

Forrige uke var Boeing på offensiven og styrket vekstutsiktene i Kina for de neste 20 årene. Selskapet satser på rask pandemibedring og et oppsving for lavprisselskapene.

Flyprodusenten har høynet anslaget for nye fly med 1,2 prosent frem til 2040, som tilsvarer 8.700 nye fly, med en tilhørende prislapp på 12.683 milliarder kroner etter dagens listepris.

«Det er lovende muligheter for å ekspandere i langdistansemarkedet og i fraktmarkedet», sa Richard Wynne, Boeings direktør i Kina, i en melding fra selskapet.