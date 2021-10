Så fort beskjeden kom om at Norge åpner opp begynte nordmenn å booke flybilletter som gale. Den nyeste aktøren på det norske nettet, Flyr, vil gjøre seg enda mer attraktiv og skal åpne for flyvninger til fem nye destinasjoner i Europa.

Fly med Flyr-logoen skal fra 5. januar 2022 lande i Salzburg, Milano (Bergamo), Genève, München og Grenoble.

Det medfører at det ferske flyselskapet kan legge til Østerrike, Sveits og Tyskland på rutekartet, i tillegg til reisemålene det allerede har i Frankrike og Italia, med destinasjonene Paris, Nice og Roma.

Flyr lover at avgangene er lagt opp på dager slik at det blir enkelt å kombinere flere destinasjoner. I tillegg inngår det to kolli innsjekket bagasje på en Smart-billett, der en av dem kan være ski.

Flyr opplyser også om at det vil komme flere nyheter og nye reisemål i de kommende ukene.