– Det ser veldig positivt ut for reiselivet nå, sier kommersiell direktør Terje Berge i Finn Reise i et intervju med Finansavisen TV.

Etter at landet har åpnet opp igjen merker både Finn og flyselskapene en ekstrem økning i pågangen. Finn er en av landets største kanaler for salg av flybilletter.

Ifølge Berge kom effekten øyeblikkelig etter at Erna Solberg hadde erklært at gjenåpningen var et faktum:

– Vi hadde faktisk en trafikk på 2019-nivå, altså hvor mange som er inne og søker på billetter, men det er ikke det samme som at vi er på 2019 når det kommer til å booke billetter, sier Berge.

Les om investorenes flyappetitt: – Dette er helt ekstreme tall

I intervjuet forteller han hvilke destinasjoner som nå topper bookinglistene.

Finn fungerer som en gigantisk søkemotor som kobler reisende med flyselskaper eller reisebyråer når passasjerene går inn og søker etter destinasjoner eller tilbud.

Nylig kom også det nye norske flyselskapet Flyr inn i Finn-systemet, og Berge påpeker litt stolt at det kun er på Finn og Flyrs egne nettsider at man kan bestille en reise med flyselskapet.

– Kan du si noe om hvordan det går med den nye utfordreren?

– Jeg kan si at det går veldig bra. Jeg kan også si at konverteringen på de som går inn og skal booke Flyr er skyhøy. Det betyr at folk flest allerede stoler på flyselskapet.