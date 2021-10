Spår 1.700 milliarder kroner i tap for flybransjen

Beløpene tilsvarer henholdsvis 444 milliarder kroner og 99 milliarder kroner etter dagens kronekurs.

Nye beregninger fra Den internasjonale luftfartsorganisasjonen (IATA) viser et større tap for 2021 enn den forrige beregningen som ble lagt fram i april. Da ble tapet i år anslått til å være 47,7 milliarder dollar.

– Innvirkningen av pandemien på luftfarten er enorm. Vi er ved det dypeste punktet i krisen og veien tilbake skimtes i horisonten, sier Willie Walsh, IATAs toppsjef.

Iata har også økt estimatet for tapet i 2020 fra 126,4 milliarder dollar til 137,7 milliarder dollar.

Totalt for perioden fra 2020 til 2022 estimerer dermed organisasjonen at de samlede tapene vil ende på 201 milliarder dollar – over 1.700 milliarder kroner.

Etterspørselen, målt i inntekt pr. passasjer pr. kilometer (RPK), er ventet å ende på 40 prosent av 2019-verdier i 2021 og 61 prosent i 2022.

Totalt antall passasjerer er ventet å nå 2,3 milliarder i 2021, og 3,4 milliarder i 2022. Det tilsvarer 2014-verdier og er vesentlig lavere enn de 4,5 milliarder som reiste i 2019.

Lufttransport gjør det imidlertid sterkt og er ventet å fortsette 7,9 prosent over 2019-verdier i 2021 og 13,2 prosent over 2019-verdier i 2022.

– Folk har ikke mistet sitt ønske om å reise, og vi ser sterk motstandsdyktighet i innenriksreiser. For utenlandsreiser holdes de tilbake av restriksjoner, usikkerhet og kompleksitet, sier Walsh.