Onsdag morgen la Norwegian frem trafikktall som viste at flyselskapet fraktet nærmere én million passasjerer i september. Dette var over en tredobling fra den vanskelige september-måneden i fjor, men viktigere er budskapet om at tradisjonelle bestillingsmønstre er på vei tilbake.

Kundene booker ifølge selskapet nå for kommende vintersesong og inn mot neste sommer.

«I den fasen selskapet nå er i, mener vi det vil være begrenset nedsiderisiko i trafikktallene, men at det til gjengjeld er oppsidepotensial i hva som i løpet av dagen og de neste ukene kan komme frem om bookingsituasjonen fremover», skriver DNB Markets i en aksjerapport.

Triggerne fremover

Markedet ser ut til å like budskapet fra Norwegian, og sender aksjen opp 4 prosent til 9,98 kroner i tidlig handel på Oslo Børs onsdag.

«Samtidig vil den siste tidens utvikling i oljeprisen imidlertid trekke i motsatt retning. Rapporten for tredje kvartal legges frem 28.oktober, og de neste ukene venter vi stigende fokus på bestillingsveksten inn i 2022, mulige avklaringer om forhandlingene med Boeing, slotene (landingstillatelser, red. anm.) selskapet disponerer på Gatwick, samt tilbakeholdte beløp hos kredittkortselskapene», fortsetter meglerhuset.

DNB Markets har en kjøpsanbefaling på Norwegian, med kursmål 17 kroner. Dette indikerer en oppside på rundt 70 prosent fra dagens nivåer.