Southwest Airlines har kansellert mer enn 1.800 flyvninger denne helgen, ifølge CNN.

Det har gjort at tusener av kunder ikke har fått reise og at de ansatte har blitt strandet og ikke kommet seg hjem.

Flygiganten forteller at kanselleringene kommer som en konsekvens av kombinasjonen av dårlig vær, trafikkontroll og sine ansatte – eller snarere mangel på sådan.

– Jeg vet dette er utrolig vanskelig for dere alle, og kundene våre er ikke blide, sier Alan Kasher, sjef for daglig flyledelse, i et notat til sine ansatte.

Selskapet understreker at det er mangel på ansatte som er hovedgrunnen til kanselleringene. Flyselskapet trimmet antall flyruter i sommer som følge av mangelen på arbeidskraft.

Flere flyselskaper i USA merker samme utvikling og anbefalte mange av sine ansatte om å forlate industrien i sommer. Nå har imidlertid reiselivet kommet tilbake raskere enn ventet, og flyselskapene sitter igjen med svarteper.

Selskapet kansellerte 1.019 flyvninger søndag – nesten en tredel av alle planlagte reiser – og 808 lørdag. American Airlines kansellerte 66 flyvninger – 2 prosent av flyvningene.

Southwest vil ikke kommentere forskjellene.

Selskapet hadde 3.614 flyvninger søndag. Det er det meste siden april 2020 og ned 8 prosent fra samme dag i 2019, før pandemien snudde industrien på hodet. Det viser tall fra analyseselskapet Cirium.