Flyr utvider med flere reisemål

Nå får reisende fra Trondheim og Trøndelag tilgang til flere reisemål med Flyr. I første omgang er det planlagt å starte direkteflyvninger fra Trondheim til Tromsø fra 9. desember i år. Flyr vil i tillegg tilby Alicante i Spania som reisemål fra Trondheim, fra 12. februar 2022.

– Trondheim er en viktig by for oss og vi ønsker å utvikle Værnes videre fremover. Derfor lanserer vi to nye ruter denne uken. Vi ønsker å utvide utenlandstilbudet fra Trondheim, og starter med Alicante som vi vet er et populært reisemål for mange i Trøndelag, sier Thomas Ramdahl, kommersiell direktør i Flyr, i en melding.

I Norge har Flyr ruter til Tromsø, Bodø, Evenes, Trondheim, Bergen og Stavanger.