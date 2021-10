Økte leveransene, men sliter med produksjonskutt og forsinkelser

Boeing slapp ferske leveringstall tirsdag ettermiddag, som viste en økning til 35 fly i september, 13 flere enn i august og 24 flere enn i september i fjor. Oppsvinget skyldes økt innenlandstrafikk i USA, men 787-programmet lugger fortsatt, melder Reuters.

De 35 utleverte flyene bestod av 26 737 Max, ett P-8 overvåkingsfartøy til det britiske luftforsvaret og åtte fraktfly.

Så langt i år har den amerikanske flyprodusenten levert ut 241 fly, som er godt over en dobling fra fjorårets 98 fly de ni første første månedene. 194 av de utleverte flyene er 737 Max, som var i luften igjen sent i 2020 etter nærmere to års utestengelse på grunn av sikkerhetshensyn.

Til tross for at problemene har begynt å løsne med 737 sliter Boeing med feil på den større 787-modellen, som har ført til produksjonskutt og forsinkede leveranser.

I september førte problemene til at det totale ordreantallet endte på 22, når man trekker fra kanselleringer og at kunden har endret flytype.

Totalt har amerikanerne fått inn 710 ordre, mens totalen etter kanselleringer og bytte av flytype ligger på 302 ordre.