Boeing har funnet ny feil på 787 Dreamliner

Selskapet ble gjort oppmerksomme på feilen av en leverandør som sa at flere deler var feilprodusert, sier en talsperson for Boeing torsdag.

– Mens undersøkelsen vår pågår, har vi fastslått at dette ikke gir umiddelbar risiko for flyturer for den aktive flåten, sier Boeing-talsmannen.

Boeing stoppet leveransene og skrudde ned produksjonen av 787-typen i mai på grunn av flere andre problemer med flyene. Selskapet prøver også å komme til enighet med det amerikanske luftfartsmyndigheten (FAA) om hvordan de skal inspisere flyene.