Norse Atlantic-sjefen kjøpte aksjer

B T Larsen & Co Ltd., et selskapet kontrollert av toppsjef Bjørn Tore Larsen, har fredag kjøpt nærmere 38.000 aksjer i Norse Atlantic Airways til snittkurs 14,97 kroner, går det frem av en børsmselding.

Etter dette er B T Larsen & Co Ltd. oppe i over 9,59 millioner aksjer i selskapet.

Norse Atlantic Airways steg 10,5 prosent til 15,85 kroner på Oslo Børs fredag.