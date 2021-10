Norwegian fjerner alle restriksjonene på CashPoints

Etter at Norwegian innførte restriksjoner på bruk av cashpoints kort tid etter at pandemien inntraff, åpner det nå opp igjen for normal bruk fra og med mandag 1. november, fremgår det av en melding fra selskapet.

Flyselskapet har tidligere lovet at de midlertidige begrensningene skulle opphøre når markedet er blitt bedre, noe som nå er tilfelle, når det åpnes opp igjen.

Norwegian vektlegger vekst i antall reisende de siste månedene, samt positive utsikter fremover som grunnlaget for å gjenåpne programmet i sin opprinnelige form.

– Vi har hele tiden sagt at vi skal føre fordelsprogrammet tilbake til normalen når markedet har tatt seg opp etter pandemien. Våre medlemmer i Norwegian Reward kan igjen benytte opptjente poeng fullt ut når de bestiller sin neste reise hos oss, sier Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian.

Norwegian Reward Norwegians fordelsprogram, som gir kundene muligheten for opptjening og bruk av poeng.

Medlemmene tjener såkalte CashPoints når de bruker Bank Norwegian-kortet.

Det er 9,2 millioner medlemmer i Norwegian Reward.

Utvider gyldighet

Fra og med mandag 1. november kan Norwegian Reward-medlemmenes opptjente poengsaldoer igjen fullt ut benyttes ved kjøp av flyreiser, fremgår det av meldingen.

Ett CashPoints tilsvarer en krone og det er ingen begrensninger på antall tilgjengelige seter pr. flyvning for de som vil benytte seg av opptjente poeng som betalingsform.

Norwegian har også valt å automatisk forlenget gyldigheten på alle CashPoints som utløper i 2021 frem til 31. desember 2022.