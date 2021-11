Coronakrisen har truffet flybransjen hardt, og SAS har sett seg nødt til å ta på seg 27 milliarder svenske kroner i gjeld. Det vil tynge selskapet i mange år, skriver Finans.

For å snu selskapet rundt skal i første omgang fagforeningslederne kalles inn til et møte, for å bli enige om tiltak for å kutte kostnader, med en tre måneders frist på å bli enige.

Forhandlingene kommer i etterkant av flere demonstrasjoner fra piloter og kabinansatte, som er misfornøyde med selskapets eksisterende kostnadskutt.

– Jeg forstår at mange ønsker seg tilbake til verdenen som var. Den finnes ikke mer, og kommer heller ikke tilbake. Andre selskaper har hatt suksess med flere plattformer, og det kommer også til å fungere for SAS, sa Werff ifølge Finans.dk.

Brutale forhandlinger

Aksjeanalysesjef Jacob Pedersen i Sydbank varslet avisen om at forhandlingene kan bli brutale.

– SAS mister milliardinntekter, når forretningsfolk vil reise mindre. Ferietrafikken vil vokse, og her konkurrerer SAS med lavprisselskapene.

– Det kan godt bli brutalt, for det skal gis store innrømmelser, og det virker ikke som at fagforeningene har forstått hvor alvorlig situasjonen er for SAS, uttalte han til avisen.

Dansk Pilotforening har ifølge avisen uttalt at de er positive til å forhandle.

– Vi er meget interesserte i å finne løsninger. Men utfordringene skal løses med pilotene og kabinansatte som SAS har sagt opp og lovt gjeninnsettelse. Det kan la seg gjøre, hvis bare SAS vil, uttalte foreningsformann Henrik Thyregod.

Han medga at selskapet har store gjeldsproblemer, men trekker frem at coronakrisen er i ferd med å gå over.

– Trafikken er like ved å vende tilbake, og ifølge Eurocontrol vil trafikken være over 100 prosent i forhold til før corona allerede i 2023. Reelt er det ingen som vet om forretningsfolkene kommer tilbake i flyene, så bildet er ikke fullt så dystert som det males.