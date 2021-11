Storaksjonær øker i Norwegian

Ferske aksjonærlister viser at Ludvig Lorentzen AS har økt sin eksponering i Norwegian med 1 million aksjer til 26,8 millioner aksjer. Med en eierandel på 2,89 prosent er Ludvig Lorentzen AS den 9. største aksjonæren i Norwegian.

Basert på mandagens aksjekurs på 9,40 kroner, verdsettes den samlede aksjebeholdningen til 252 millioner kroner.

Samtidig har Folketrygdfondet redusert sin eksponering i Norwegian med 900.000 aksjer. Med 48,3 millioner aksjer, verdt 454 millioner kroner, er Folketrygdfondet den tredje største aksjonæren i flyselskapet.