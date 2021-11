– Han vil åpenbart sette en støkk i folk og ansatte

SAS-aksjen hadde en blytung dag på børs mandag og raste hele 14,6 prosent. Tirsdag morgen fortsatte fallet, men tok seg inn utover dagen.

Årsaken til kursfadesen kan i stor grad tilskrives et intervju den relativt ferske toppsjefen Anko van der Werff ga danske Finans.dk.

– SAS kjemper for å overleve, slo toppsjefen fast under intervjuet.



Flysjefen påpekte samtidig at «det helt klart at vi er nødt til å gjøre tingene markant annerledes. Det er en kamp for å endre SAS, slik at vi har en fremtid».

Fanden på veggen

– SAS-sjefen har malt fanden på veggen, sier programleder Marius Lorentzen.

Trygve Hegnar mener hele opptrinnet er pussig og at han ikke helt skjønner hva SAS-sjefen vil med uttalelsene.

– Han vil åpenbart sette en støkk i folk, ansatte og pilotene, mener Hegnar.



– Jeg synes han går for langt, legger han til.

